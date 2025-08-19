Valute / BTBT
BTBT: Bit Digital Inc
3.12 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTBT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.07 e ad un massimo di 3.21.
Segui le dinamiche di Bit Digital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.07 3.21
Intervallo Annuale
1.69 5.74
- Chiusura Precedente
- 3.12
- Apertura
- 3.15
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Minimo
- 3.07
- Massimo
- 3.21
- Volume
- 15.182 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 25.30%
- Variazione Semestrale
- 52.94%
- Variazione Annuale
- -10.86%
20 settembre, sabato