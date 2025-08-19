QuotazioniSezioni
BTBT: Bit Digital Inc

3.12 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTBT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.07 e ad un massimo di 3.21.

Segui le dinamiche di Bit Digital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.07 3.21
Intervallo Annuale
1.69 5.74
Chiusura Precedente
3.12
Apertura
3.15
Bid
3.12
Ask
3.42
Minimo
3.07
Massimo
3.21
Volume
15.182 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
25.30%
Variazione Semestrale
52.94%
Variazione Annuale
-10.86%
20 settembre, sabato