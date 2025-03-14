Dövizler / BSAC
BSAC: Banco Santander - Chile ADS
25.60 USD 0.08 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BSAC fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.51 ve Yüksek fiyatı olarak 25.74 aralığında işlem gördü.
Banco Santander - Chile ADS hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.51 25.74
Yıllık aralık
18.22 26.60
- Önceki kapanış
- 25.52
- Açılış
- 25.63
- Satış
- 25.60
- Alış
- 25.90
- Düşük
- 25.51
- Yüksek
- 25.74
- Hacim
- 338
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- 7.47%
- 6 aylık değişim
- 12.48%
- Yıllık değişim
- 23.31%
21 Eylül, Pazar