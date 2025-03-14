货币 / BSAC
BSAC: Banco Santander - Chile ADS
26.11 USD 0.09 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BSAC汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点25.87和高点26.20进行交易。
关注Banco Santander - Chile ADS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSAC新闻
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Aerospace Stock Among Names Hitting New Highs
- Latam Airlines stock hits 52-week high at 46.44 USD
- Banco Santander Chile and LATAM Airlines extend partnership for 5 years
- Banco Santander-Chile 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BSAC)
- Banco Santander-Chile (BSAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Santander Chile ADR earnings beat by $2.30, revenue fell short of estimates
- Riot Platforms Set to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Best Income Stocks to Buy for July 22nd
- Zacks Value Investor Highlights: BSAC, TD, CIB, ISNPY and BSRR
- Value Investors: Don't Skip the International Banks
- Why Banco Santander-Chile (BSAC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- New Strong Buy Stocks for July 16th
- Best Income Stocks to Buy for July 16th
- Value Vacation: Five Top Emerging Market Financials
- Banco Santander Chile files report with SEC
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- Banco Santander Chile launches new initiatives at commercial strategy event, Santander Day
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
- Banco Santander-Chile: Solid Latin Bank Deserves A Closer Look (NYSE:BSAC)
- Root Up 13%, Rubrick 28% On Hot Market Friday: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
日范围
25.87 26.20
年范围
18.22 26.60
- 前一天收盘价
- 26.02
- 开盘价
- 26.18
- 卖价
- 26.11
- 买价
- 26.41
- 最低价
- 25.87
- 最高价
- 26.20
- 交易量
- 408
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 9.61%
- 6个月变化
- 14.72%
- 年变化
- 25.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值