Валюты / BSAC
BSAC: Banco Santander - Chile ADS
26.11 USD 0.09 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSAC за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.87, а максимальная — 26.20.
Следите за динамикой Banco Santander - Chile ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.87 26.20
Годовой диапазон
18.22 26.60
- Предыдущее закрытие
- 26.02
- Open
- 26.18
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Low
- 25.87
- High
- 26.20
- Объем
- 408
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 9.61%
- 6-месячное изменение
- 14.72%
- Годовое изменение
- 25.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.