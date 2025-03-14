Währungen / BSAC
BSAC: Banco Santander - Chile ADS
25.52 USD 0.41 (1.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSAC hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.51 bis zu einem Hoch von 25.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco Santander - Chile ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSAC News
Tagesspanne
25.51 25.89
Jahresspanne
18.22 26.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.93
- Eröffnung
- 25.81
- Bid
- 25.52
- Ask
- 25.82
- Tief
- 25.51
- Hoch
- 25.89
- Volumen
- 597
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- 7.14%
- 6-Monatsänderung
- 12.13%
- Jahresänderung
- 22.93%
