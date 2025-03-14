KurseKategorien
BSAC: Banco Santander - Chile ADS

25.52 USD 0.41 (1.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSAC hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.51 bis zu einem Hoch von 25.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Banco Santander - Chile ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
25.51 25.89
Jahresspanne
18.22 26.60
Vorheriger Schlusskurs
25.93
Eröffnung
25.81
Bid
25.52
Ask
25.82
Tief
25.51
Hoch
25.89
Volumen
597
Tagesänderung
-1.58%
Monatsänderung
7.14%
6-Monatsänderung
12.13%
Jahresänderung
22.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K