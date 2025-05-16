FiyatlarBölümler
Dövizler / BRC
BRC: Brady Corporation

79.97 USD 1.79 (2.19%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRC fiyatı bugün -2.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.17 ve Yüksek fiyatı olarak 81.45 aralığında işlem gördü.

Brady Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
79.17 81.45
Yıllık aralık
62.70 83.46
Önceki kapanış
81.76
Açılış
81.45
Satış
79.97
Alış
80.27
Düşük
79.17
Yüksek
81.45
Hacim
422
Günlük değişim
-2.19%
Aylık değişim
5.35%
6 aylık değişim
13.42%
Yıllık değişim
4.80%
