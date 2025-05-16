Dövizler / BRC
BRC: Brady Corporation
79.97 USD 1.79 (2.19%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BRC fiyatı bugün -2.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.17 ve Yüksek fiyatı olarak 81.45 aralığında işlem gördü.
Brady Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
79.17 81.45
Yıllık aralık
62.70 83.46
- Önceki kapanış
- 81.76
- Açılış
- 81.45
- Satış
- 79.97
- Alış
- 80.27
- Düşük
- 79.17
- Yüksek
- 81.45
- Hacim
- 422
- Günlük değişim
- -2.19%
- Aylık değişim
- 5.35%
- 6 aylık değişim
- 13.42%
- Yıllık değişim
- 4.80%
21 Eylül, Pazar