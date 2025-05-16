Devises / BRC
BRC: Brady Corporation
79.97 USD 1.79 (2.19%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRC a changé de -2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.17 et à un maximum de 81.45.
Suivez la dynamique Brady Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BRC Nouvelles
- Brady Corp met à jour l’accord de changement de contrôle pour son directeur juridique
- Le PDG de Brady Corp, Shaller, vend des actions pour 1,9 millions $
- Le PDG de Brady Corp, Shaller, vend des actions pour 1,9 million €
- Les résultats du T4 2025 de Brady Corporation révèlent une croissance des ventes de 15,7% et des bénéfices record
- Brady Corporation: Stable Outlook, Modest Growth, Balanced Risks (NYSE:BRC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Brady Corp stock hits all-time high at 83.18 USD
- Brady Corporation (BRC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Brady Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Brady earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Brady Corp stock hits all-time high at 77.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Brady Corporation: Steady Growth, Strong Margins, And Strategic Resilience (NYSE:BRC)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Brady at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Earnings call transcript: Brady Corp Q3 2025 EPS miss, shares fall 4.79%
- Why Nasdaq, S&P 500 Futures Are Trading Higher Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Brady earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brady Corporation Reports Record Adjusted EPS in its Fiscal 2025 Third Quarter and Tightens its Fiscal 2025 EPS Guidance
Range quotidien
79.17 81.45
Range Annuel
62.70 83.46
- Clôture Précédente
- 81.76
- Ouverture
- 81.45
- Bid
- 79.97
- Ask
- 80.27
- Plus Bas
- 79.17
- Plus Haut
- 81.45
- Volume
- 422
- Changement quotidien
- -2.19%
- Changement Mensuel
- 5.35%
- Changement à 6 Mois
- 13.42%
- Changement Annuel
- 4.80%
20 septembre, samedi