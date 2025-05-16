CotationsSections
Devises / BRC
BRC: Brady Corporation

79.97 USD 1.79 (2.19%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BRC a changé de -2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.17 et à un maximum de 81.45.

Suivez la dynamique Brady Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
79.17 81.45
Range Annuel
62.70 83.46
Clôture Précédente
81.76
Ouverture
81.45
Bid
79.97
Ask
80.27
Plus Bas
79.17
Plus Haut
81.45
Volume
422
Changement quotidien
-2.19%
Changement Mensuel
5.35%
Changement à 6 Mois
13.42%
Changement Annuel
4.80%
