货币 / BRC
BRC: Brady Corporation
80.75 USD 0.27 (0.34%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRC汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点79.96和高点81.28进行交易。
关注Brady Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BRC新闻
日范围
79.96 81.28
年范围
62.70 83.46
- 前一天收盘价
- 80.48
- 开盘价
- 80.23
- 卖价
- 80.75
- 买价
- 81.05
- 最低价
- 79.96
- 最高价
- 81.28
- 交易量
- 136
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 6.38%
- 6个月变化
- 14.52%
- 年变化
- 5.82%
