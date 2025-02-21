KurseKategorien
Währungen / BRC
Zurück zum Aktien

BRC: Brady Corporation

81.76 USD 1.43 (1.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRC hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.07 bis zu einem Hoch von 82.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brady Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRC News

Tagesspanne
80.07 82.09
Jahresspanne
62.70 83.46
Vorheriger Schlusskurs
80.33
Eröffnung
80.52
Bid
81.76
Ask
82.06
Tief
80.07
Hoch
82.09
Volumen
418
Tagesänderung
1.78%
Monatsänderung
7.71%
6-Monatsänderung
15.96%
Jahresänderung
7.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K