BRC: Brady Corporation
81.76 USD 1.43 (1.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRC hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.07 bis zu einem Hoch von 82.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brady Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BRC News
- Brady Corporation: Umsatzplus von 15,7 % und Rekordergebnis im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025
- Brady Corporation Q4 F’25 slides reveal 15.7% sales growth and record earnings
- Brady Corporation: Stable Outlook, Modest Growth, Balanced Risks (NYSE:BRC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Brady Corp stock hits all-time high at 83.18 USD
- Brady Corporation (BRC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Brady Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Brady earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Brady Corp stock hits all-time high at 77.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Brady Corporation: Steady Growth, Strong Margins, And Strategic Resilience (NYSE:BRC)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Brady at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Earnings call transcript: Brady Corp Q3 2025 EPS miss, shares fall 4.79%
- Why Nasdaq, S&P 500 Futures Are Trading Higher Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Brady earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brady Corporation Reports Record Adjusted EPS in its Fiscal 2025 Third Quarter and Tightens its Fiscal 2025 EPS Guidance
- Wall Street Poised To Open Higher After S&P 500's 4-Day Run: 'Sounds Like Powell Is Expecting More Frequent Bouts Of Stagflation,' Cautions Expert - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- S&P 500 Settles Higher For Fourth Session Amid Surge In Tech Stocks: Investor Sentiment Slips, But Fear Index Stays In 'Greed' Zone - Brady (NYSE:BRC), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Applied Materials, Flowers Foods And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Brady (NYSE:BRC)
- Brady Corporation declares regular dividend to shareholders
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Brady Corporation (BRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
80.07 82.09
Jahresspanne
62.70 83.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.33
- Eröffnung
- 80.52
- Bid
- 81.76
- Ask
- 82.06
- Tief
- 80.07
- Hoch
- 82.09
- Volumen
- 418
- Tagesänderung
- 1.78%
- Monatsänderung
- 7.71%
- 6-Monatsänderung
- 15.96%
- Jahresänderung
- 7.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K