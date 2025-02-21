Moedas / BRC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRC: Brady Corporation
81.37 USD 1.04 (1.29%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRC para hoje mudou para 1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.07 e o mais alto foi 81.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Brady Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRC Notícias
- Brady Corporation: Stable Outlook, Modest Growth, Balanced Risks (NYSE:BRC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Brady Corp stock hits all-time high at 83.18 USD
- Brady Corporation (BRC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Brady Revenue Jumps 16% in Fiscal Q4
- Brady earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Brady Corp stock hits all-time high at 77.69 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Brady Corporation: Steady Growth, Strong Margins, And Strategic Resilience (NYSE:BRC)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Brady at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Earnings call transcript: Brady Corp Q3 2025 EPS miss, shares fall 4.79%
- Why Nasdaq, S&P 500 Futures Are Trading Higher Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Brady earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Brady Corporation Reports Record Adjusted EPS in its Fiscal 2025 Third Quarter and Tightens its Fiscal 2025 EPS Guidance
- Wall Street Poised To Open Higher After S&P 500's 4-Day Run: 'Sounds Like Powell Is Expecting More Frequent Bouts Of Stagflation,' Cautions Expert - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- S&P 500 Settles Higher For Fourth Session Amid Surge In Tech Stocks: Investor Sentiment Slips, But Fear Index Stays In 'Greed' Zone - Brady (NYSE:BRC), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Applied Materials, Flowers Foods And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Brady (NYSE:BRC)
- Brady Corporation declares regular dividend to shareholders
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Brady Corporation (BRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Brady: Mixed Results Reveal Growth
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Volatility Doesn't Equal ...Financial Loss Unless You Sell,' Says Expert - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brady (NYSE:BRC)
Faixa diária
80.07 81.45
Faixa anual
62.70 83.46
- Fechamento anterior
- 80.33
- Open
- 80.52
- Bid
- 81.37
- Ask
- 81.67
- Low
- 80.07
- High
- 81.45
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 1.29%
- Mudança mensal
- 7.19%
- Mudança de 6 meses
- 15.40%
- Mudança anual
- 6.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh