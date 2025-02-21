КотировкиРазделы
BRC: Brady Corporation

80.48 USD 0.26 (0.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRC за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.62, а максимальная — 80.86.

Следите за динамикой Brady Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
79.62 80.86
Годовой диапазон
62.70 83.46
Предыдущее закрытие
80.74
Open
80.45
Bid
80.48
Ask
80.78
Low
79.62
High
80.86
Объем
271
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
6.02%
6-месячное изменение
14.14%
Годовое изменение
5.46%
