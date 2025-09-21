FiyatlarBölümler
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit

10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BOWNU fiyatı bugün -7.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.5000 ve Yüksek fiyatı olarak 11.0200 aralığında işlem gördü.

Bowen Acquisition Corp - Unit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
10.5000 11.0200
Yıllık aralık
3.0600 14.3800
Önceki kapanış
11.4000
Açılış
11.0200
Satış
10.5000
Alış
10.5030
Düşük
10.5000
Yüksek
11.0200
Hacim
2
Günlük değişim
-7.89%
Aylık değişim
3.45%
6 aylık değişim
-5.41%
Yıllık değişim
-4.55%
21 Eylül, Pazar