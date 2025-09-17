КотировкиРазделы
Валюты / BOWNU
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit

10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOWNU за сегодня изменился на -7.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.5000, а максимальная — 11.0200.

Следите за динамикой Bowen Acquisition Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
10.5000 11.0200
Годовой диапазон
3.0600 14.3800
Предыдущее закрытие
11.4000
Open
11.0200
Bid
10.5000
Ask
10.5030
Low
10.5000
High
11.0200
Объем
2
Дневное изменение
-7.89%
Месячное изменение
3.45%
6-месячное изменение
-5.41%
Годовое изменение
-4.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.