Валюты / BOWNU
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit
10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOWNU за сегодня изменился на -7.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.5000, а максимальная — 11.0200.
Следите за динамикой Bowen Acquisition Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.5000 11.0200
Годовой диапазон
3.0600 14.3800
- Предыдущее закрытие
- 11.4000
- Open
- 11.0200
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- Low
- 10.5000
- High
- 11.0200
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -7.89%
- Месячное изменение
- 3.45%
- 6-месячное изменение
- -5.41%
- Годовое изменение
- -4.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.