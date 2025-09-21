Valute / BOWNU
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit
10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOWNU ha avuto una variazione del -7.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.5000 e ad un massimo di 11.0200.
Segui le dinamiche di Bowen Acquisition Corp - Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.5000 11.0200
Intervallo Annuale
3.0600 14.3800
- Chiusura Precedente
- 11.4000
- Apertura
- 11.0200
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- Minimo
- 10.5000
- Massimo
- 11.0200
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -7.89%
- Variazione Mensile
- 3.45%
- Variazione Semestrale
- -5.41%
- Variazione Annuale
- -4.55%
21 settembre, domenica