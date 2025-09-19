クォートセクション
通貨 / BOWNU
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit

10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BOWNUの今日の為替レートは、-7.89%変化しました。日中、通貨は1あたり10.5000の安値と11.0200の高値で取引されました。

Bowen Acquisition Corp - Unitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.5000 11.0200
1年のレンジ
3.0600 14.3800
以前の終値
11.4000
始値
11.0200
買値
10.5000
買値
10.5030
安値
10.5000
高値
11.0200
出来高
2
1日の変化
-7.89%
1ヶ月の変化
3.45%
6ヶ月の変化
-5.41%
1年の変化
-4.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K