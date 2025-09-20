CotationsSections
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit

10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BOWNU a changé de -7.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.5000 et à un maximum de 11.0200.

Suivez la dynamique Bowen Acquisition Corp - Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
10.5000 11.0200
Range Annuel
3.0600 14.3800
Clôture Précédente
11.4000
Ouverture
11.0200
Bid
10.5000
Ask
10.5030
Plus Bas
10.5000
Plus Haut
11.0200
Volume
2
Changement quotidien
-7.89%
Changement Mensuel
3.45%
Changement à 6 Mois
-5.41%
Changement Annuel
-4.55%
20 septembre, samedi