BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit
10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOWNU hat sich für heute um -7.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.5000 bis zu einem Hoch von 11.0200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bowen Acquisition Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.5000 11.0200
Jahresspanne
3.0600 14.3800
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.4000
- Eröffnung
- 11.0200
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- Tief
- 10.5000
- Hoch
- 11.0200
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -7.89%
- Monatsänderung
- 3.45%
- 6-Monatsänderung
- -5.41%
- Jahresänderung
- -4.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K