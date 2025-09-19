KurseKategorien
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit

10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOWNU hat sich für heute um -7.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.5000 bis zu einem Hoch von 11.0200 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bowen Acquisition Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.5000 11.0200
Jahresspanne
3.0600 14.3800
Vorheriger Schlusskurs
11.4000
Eröffnung
11.0200
Bid
10.5000
Ask
10.5030
Tief
10.5000
Hoch
11.0200
Volumen
2
Tagesänderung
-7.89%
Monatsänderung
3.45%
6-Monatsänderung
-5.41%
Jahresänderung
-4.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K