통화 / BOWNU
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit
10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BOWNU 환율이 오늘 -7.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.5000이고 고가는 11.0200이었습니다.
Bowen Acquisition Corp - Unit 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
10.5000 11.0200
년간 변동
3.0600 14.3800
- 이전 종가
- 11.4000
- 시가
- 11.0200
- Bid
- 10.5000
- Ask
- 10.5030
- 저가
- 10.5000
- 고가
- 11.0200
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- -7.89%
- 월 변동
- 3.45%
- 6개월 변동
- -5.41%
- 년간 변동율
- -4.55%
20 9월, 토요일