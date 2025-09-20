시세섹션
BOWNU: Bowen Acquisition Corp - Unit

10.5000 USD 0.9000 (7.89%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BOWNU 환율이 오늘 -7.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.5000이고 고가는 11.0200이었습니다.

Bowen Acquisition Corp - Unit 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
10.5000 11.0200
년간 변동
3.0600 14.3800
이전 종가
11.4000
시가
11.0200
Bid
10.5000
Ask
10.5030
저가
10.5000
고가
11.0200
볼륨
2
일일 변동
-7.89%
월 변동
3.45%
6개월 변동
-5.41%
년간 변동율
-4.55%
20 9월, 토요일