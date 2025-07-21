Dövizler / BOH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BOH: Bank of Hawaii Corporation
66.60 USD 1.38 (2.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BOH fiyatı bugün -2.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.23 ve Yüksek fiyatı olarak 67.94 aralığında işlem gördü.
Bank of Hawaii Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOH haberleri
- Here's Why Bank of Hawaii (BOH) is a Strong Value Stock
- Bank of Hawaii 2020 3. Çeyrek: Pandemi Zorluklarına Rağmen Güçlü Sermaye Pozisyonu
- Bank of Hawaii Q3 2020 slides: strong capital position amid pandemic challenges
- Piper Sandler assumes coverage on Bank of Hawaii stock with Neutral rating
- Bank of Hawaii (BOH) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Down 13.8% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Bank of Hawaii (BOH)
- Bank of Hawaii Stock: Repricing Dynamics Continue To Drive Growth (NYSE:BOH)
- Bank of Hawaii Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income, Stock Down
- Bank of Hawaii stock price target maintained at $70 by DA Davidson
- Stephens lowers Bank of Hawaii stock price target on slower growth
- Bank Of Hawaii: 4.3% Yield, Mixed Key Metrics (NYSE:BOH)
- Bank of Hawaii Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOH)
- Bank of Hawaii Corporation (BOH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank of Hawaii Q2 2025 reports strong EPS, stock dips
- Bank of Hawaii Q2 2025 slides: profit growth continues despite market challenges
- Bank of Hawaii (BOH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank of Hawaii reports Q2 earnings above estimates, net income up 40% YoY
- Bank of Hawaii earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- CVB Financial (CVBF) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- FS Bancorp (FSBW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- BankUnited: Maintaining A Cautious Approach As Earnings Near (NYSE:BKU)
- Bank of Hawaii (BOH) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Günlük aralık
66.23 67.94
Yıllık aralık
57.45 82.71
- Önceki kapanış
- 67.98
- Açılış
- 67.63
- Satış
- 66.60
- Alış
- 66.90
- Düşük
- 66.23
- Yüksek
- 67.94
- Hacim
- 901
- Günlük değişim
- -2.03%
- Aylık değişim
- -0.86%
- 6 aylık değişim
- -3.03%
- Yıllık değişim
- 7.42%
21 Eylül, Pazar