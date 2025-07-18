Валюты / BOH
BOH: Bank of Hawaii Corporation
65.75 USD 0.87 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOH за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.18, а максимальная — 66.64.
Следите за динамикой Bank of Hawaii Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BOH
Дневной диапазон
65.18 66.64
Годовой диапазон
57.45 82.71
- Предыдущее закрытие
- 66.62
- Open
- 66.64
- Bid
- 65.75
- Ask
- 66.05
- Low
- 65.18
- High
- 66.64
- Объем
- 411
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- -2.13%
- 6-месячное изменение
- -4.27%
- Годовое изменение
- 6.05%
