KurseKategorien
Währungen / BOH
Zurück zum Aktien

BOH: Bank of Hawaii Corporation

67.98 USD 1.05 (1.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOH hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.00 bis zu einem Hoch von 68.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of Hawaii Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOH News

Tagesspanne
67.00 68.55
Jahresspanne
57.45 82.71
Vorheriger Schlusskurs
66.93
Eröffnung
67.17
Bid
67.98
Ask
68.28
Tief
67.00
Hoch
68.55
Volumen
1.665 K
Tagesänderung
1.57%
Monatsänderung
1.19%
6-Monatsänderung
-1.02%
Jahresänderung
9.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K