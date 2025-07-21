Währungen / BOH
BOH: Bank of Hawaii Corporation
67.98 USD 1.05 (1.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOH hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.00 bis zu einem Hoch von 68.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of Hawaii Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BOH News
Tagesspanne
67.00 68.55
Jahresspanne
57.45 82.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.93
- Eröffnung
- 67.17
- Bid
- 67.98
- Ask
- 68.28
- Tief
- 67.00
- Hoch
- 68.55
- Volumen
- 1.665 K
- Tagesänderung
- 1.57%
- Monatsänderung
- 1.19%
- 6-Monatsänderung
- -1.02%
- Jahresänderung
- 9.65%
