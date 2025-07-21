通貨 / BOH
BOH: Bank of Hawaii Corporation
67.98 USD 1.05 (1.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BOHの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり67.00の安値と68.55の高値で取引されました。
Bank of Hawaii Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
67.00 68.55
1年のレンジ
57.45 82.71
- 以前の終値
- 66.93
- 始値
- 67.17
- 買値
- 67.98
- 買値
- 68.28
- 安値
- 67.00
- 高値
- 68.55
- 出来高
- 1.665 K
- 1日の変化
- 1.57%
- 1ヶ月の変化
- 1.19%
- 6ヶ月の変化
- -1.02%
- 1年の変化
- 9.65%
