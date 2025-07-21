Divisas / BOH
BOH: Bank of Hawaii Corporation
66.93 USD 1.18 (1.79%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BOH de hoy ha cambiado un 1.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.47, mientras que el máximo ha alcanzado 68.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank of Hawaii Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
65.47 68.54
Rango anual
57.45 82.71
- Cierres anteriores
- 65.75
- Open
- 65.96
- Bid
- 66.93
- Ask
- 67.23
- Low
- 65.47
- High
- 68.54
- Volumen
- 629
- Cambio diario
- 1.79%
- Cambio mensual
- -0.37%
- Cambio a 6 meses
- -2.55%
- Cambio anual
- 7.95%
