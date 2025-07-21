货币 / BOH
BOH: Bank of Hawaii Corporation
65.75 USD 0.87 (1.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BOH汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点65.18和高点66.64进行交易。
关注Bank of Hawaii Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOH新闻
- Here's Why Bank of Hawaii (BOH) is a Strong Value Stock
- 夏威夷银行2020年第三季度报告：疫情挑战下保持强劲资本状况
- Bank of Hawaii Q3 2020 slides: strong capital position amid pandemic challenges
- Piper Sandler assumes coverage on Bank of Hawaii stock with Neutral rating
- Bank of Hawaii (BOH) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Down 13.8% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Bank of Hawaii (BOH)
- Bank of Hawaii Stock: Repricing Dynamics Continue To Drive Growth (NYSE:BOH)
- Bank of Hawaii Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income, Stock Down
- Bank of Hawaii stock price target maintained at $70 by DA Davidson
- Stephens lowers Bank of Hawaii stock price target on slower growth
- Bank Of Hawaii: 4.3% Yield, Mixed Key Metrics (NYSE:BOH)
- Bank of Hawaii Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BOH)
- Bank of Hawaii Corporation (BOH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank of Hawaii Q2 2025 reports strong EPS, stock dips
- Bank of Hawaii Q2 2025 slides: profit growth continues despite market challenges
- Bank of Hawaii (BOH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank of Hawaii reports Q2 earnings above estimates, net income up 40% YoY
- Bank of Hawaii earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- CVB Financial (CVBF) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- FS Bancorp (FSBW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- BankUnited: Maintaining A Cautious Approach As Earnings Near (NYSE:BKU)
- Bank of Hawaii (BOH) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
日范围
65.18 66.64
年范围
57.45 82.71
- 前一天收盘价
- 66.62
- 开盘价
- 66.64
- 卖价
- 65.75
- 买价
- 66.05
- 最低价
- 65.18
- 最高价
- 66.64
- 交易量
- 411
- 日变化
- -1.31%
- 月变化
- -2.13%
- 6个月变化
- -4.27%
- 年变化
- 6.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值