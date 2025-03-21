FiyatlarBölümler
Dövizler / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc

13.45 USD 0.54 (3.86%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BNTC fiyatı bugün -3.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.30 ve Yüksek fiyatı olarak 14.00 aralığında işlem gördü.

Benitec Biopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.30 14.00
Yıllık aralık
8.49 17.15
Önceki kapanış
13.99
Açılış
13.97
Satış
13.45
Alış
13.75
Düşük
13.30
Yüksek
14.00
Hacim
140
Günlük değişim
-3.86%
Aylık değişim
1.89%
6 aylık değişim
5.24%
Yıllık değişim
46.20%
21 Eylül, Pazar