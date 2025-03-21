Dövizler / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc
13.45 USD 0.54 (3.86%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BNTC fiyatı bugün -3.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.30 ve Yüksek fiyatı olarak 14.00 aralığında işlem gördü.
Benitec Biopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNTC haberleri
- JMP, Benitec BioPharma hissesi için Piyasa Performansı Üstü notunu yineledi
- JMP reiterates Market Outperform rating on Benitec BioPharma stock
- Analysts See Massive Upside in These 3 Russell 2000 Stocks - TipRanks.com
- Benitec BioPharma stock maintains Market Outperform rating at JMP
- Benitec completes first cohort in gene therapy trial, advances to next phase
- Cowen initiates Benitec BioPharma stock with Buy rating on OPMD treatment
- Benitec stock holds $20 target, Market Outperform rating
- Benitec Stock: An Under-The-Radar And Undervalued Gene Therapy Developer (NASDAQ:BNTC)
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- Micron Technology, Nike, FedEx And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Benitec Biopharma (NASDAQ:BNTC), FedEx (NYSE:FDX)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
Günlük aralık
13.30 14.00
Yıllık aralık
8.49 17.15
- Önceki kapanış
- 13.99
- Açılış
- 13.97
- Satış
- 13.45
- Alış
- 13.75
- Düşük
- 13.30
- Yüksek
- 14.00
- Hacim
- 140
- Günlük değişim
- -3.86%
- Aylık değişim
- 1.89%
- 6 aylık değişim
- 5.24%
- Yıllık değişim
- 46.20%
21 Eylül, Pazar