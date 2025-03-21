Währungen / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc
13.99 USD 0.29 (2.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNTC hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.76 bis zu einem Hoch von 14.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Benitec Biopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.76 14.10
Jahresspanne
8.49 17.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.70
- Eröffnung
- 13.90
- Bid
- 13.99
- Ask
- 14.29
- Tief
- 13.76
- Hoch
- 14.10
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- 2.12%
- Monatsänderung
- 5.98%
- 6-Monatsänderung
- 9.47%
- Jahresänderung
- 52.07%
