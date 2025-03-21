KurseKategorien
Währungen / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc

13.99 USD 0.29 (2.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNTC hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.76 bis zu einem Hoch von 14.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Benitec Biopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
13.76 14.10
Jahresspanne
8.49 17.15
Vorheriger Schlusskurs
13.70
Eröffnung
13.90
Bid
13.99
Ask
14.29
Tief
13.76
Hoch
14.10
Volumen
101
Tagesänderung
2.12%
Monatsänderung
5.98%
6-Monatsänderung
9.47%
Jahresänderung
52.07%
