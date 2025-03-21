Divisas / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc
13.70 USD 0.22 (1.58%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BNTC de hoy ha cambiado un -1.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.58, mientras que el máximo ha alcanzado 14.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Benitec Biopharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
13.58 14.13
Rango anual
8.49 17.15
- Cierres anteriores
- 13.92
- Open
- 13.99
- Bid
- 13.70
- Ask
- 14.00
- Low
- 13.58
- High
- 14.13
- Volumen
- 96
- Cambio diario
- -1.58%
- Cambio mensual
- 3.79%
- Cambio a 6 meses
- 7.20%
- Cambio anual
- 48.91%
