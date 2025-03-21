Valute / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc
13.45 USD 0.54 (3.86%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNTC ha avuto una variazione del -3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.30 e ad un massimo di 14.00.
Segui le dinamiche di Benitec Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.30 14.00
Intervallo Annuale
8.49 17.15
- Chiusura Precedente
- 13.99
- Apertura
- 13.97
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Minimo
- 13.30
- Massimo
- 14.00
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -3.86%
- Variazione Mensile
- 1.89%
- Variazione Semestrale
- 5.24%
- Variazione Annuale
- 46.20%
21 settembre, domenica