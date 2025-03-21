Валюты / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc
13.92 USD 0.22 (1.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNTC за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.51, а максимальная — 14.00.
Следите за динамикой Benitec Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.51 14.00
Годовой диапазон
8.49 17.15
- Предыдущее закрытие
- 13.70
- Open
- 13.66
- Bid
- 13.92
- Ask
- 14.22
- Low
- 13.51
- High
- 14.00
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 1.61%
- Месячное изменение
- 5.45%
- 6-месячное изменение
- 8.92%
- Годовое изменение
- 51.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.