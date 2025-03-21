КотировкиРазделы
BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc

13.92 USD 0.22 (1.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNTC за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.51, а максимальная — 14.00.

Следите за динамикой Benitec Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
13.51 14.00
Годовой диапазон
8.49 17.15
Предыдущее закрытие
13.70
Open
13.66
Bid
13.92
Ask
14.22
Low
13.51
High
14.00
Объем
53
Дневное изменение
1.61%
Месячное изменение
5.45%
6-месячное изменение
8.92%
Годовое изменение
51.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.