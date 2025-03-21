货币 / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc
13.92 USD 0.22 (1.61%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BNTC汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点13.51和高点14.00进行交易。
关注Benitec Biopharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BNTC新闻
日范围
13.51 14.00
年范围
8.49 17.15
- 前一天收盘价
- 13.70
- 开盘价
- 13.66
- 卖价
- 13.92
- 买价
- 14.22
- 最低价
- 13.51
- 最高价
- 14.00
- 交易量
- 53
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- 5.45%
- 6个月变化
- 8.92%
- 年变化
- 51.30%
