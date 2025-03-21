Moedas / BNTC
BNTC: Benitec Biopharma Inc
14.00 USD 0.30 (2.19%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNTC para hoje mudou para 2.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.80 e o mais alto foi 14.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Benitec Biopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.80 14.00
Faixa anual
8.49 17.15
- Fechamento anterior
- 13.70
- Open
- 13.90
- Bid
- 14.00
- Ask
- 14.30
- Low
- 13.80
- High
- 14.00
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 2.19%
- Mudança mensal
- 6.06%
- Mudança de 6 meses
- 9.55%
- Mudança anual
- 52.17%
