BNTC: Benitec Biopharma Inc
13.99 USD 0.29 (2.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNTCの今日の為替レートは、2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり13.76の安値と14.10の高値で取引されました。
Benitec Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
13.76 14.10
1年のレンジ
8.49 17.15
- 以前の終値
- 13.70
- 始値
- 13.90
- 買値
- 13.99
- 買値
- 14.29
- 安値
- 13.76
- 高値
- 14.10
- 出来高
- 101
- 1日の変化
- 2.12%
- 1ヶ月の変化
- 5.98%
- 6ヶ月の変化
- 9.47%
- 1年の変化
- 52.07%
