クォートセクション
通貨 / BNTC
株に戻る

BNTC: Benitec Biopharma Inc

13.99 USD 0.29 (2.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNTCの今日の為替レートは、2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり13.76の安値と14.10の高値で取引されました。

Benitec Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNTC News

1日のレンジ
13.76 14.10
1年のレンジ
8.49 17.15
以前の終値
13.70
始値
13.90
買値
13.99
買値
14.29
安値
13.76
高値
14.10
出来高
101
1日の変化
2.12%
1ヶ月の変化
5.98%
6ヶ月の変化
9.47%
1年の変化
52.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K