BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

43.36 USD 0.05 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BNOV fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.29 ve Yüksek fiyatı olarak 43.36 aralığında işlem gördü.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.29 43.36
Yıllık aralık
34.67 43.36
Önceki kapanış
43.31
Açılış
43.29
Satış
43.36
Alış
43.66
Düşük
43.29
Yüksek
43.36
Hacim
5
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
2.48%
6 aylık değişim
13.93%
Yıllık değişim
13.84%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki