CotizacionesSecciones
Divisas / BNOV
Volver a Acciones

BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

43.37 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BNOV de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.36, mientras que el máximo ha alcanzado 43.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
43.36 43.37
Rango anual
34.67 43.40
Cierres anteriores
43.36
Open
43.36
Bid
43.37
Ask
43.67
Low
43.36
High
43.37
Volumen
3
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
2.51%
Cambio a 6 meses
13.95%
Cambio anual
13.86%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.