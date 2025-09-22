QuotazioniSezioni
BNOV
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

43.40 USD 0.04 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNOV ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.36 e ad un massimo di 43.40.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
43.36 43.40
Intervallo Annuale
34.67 43.40
Chiusura Precedente
43.36
Apertura
43.36
Bid
43.40
Ask
43.70
Minimo
43.36
Massimo
43.40
Volume
4
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
2.58%
Variazione Semestrale
14.03%
Variazione Annuale
13.94%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev