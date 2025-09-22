Valute / BNOV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November
43.40 USD 0.04 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNOV ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.36 e ad un massimo di 43.40.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
43.36 43.40
Intervallo Annuale
34.67 43.40
- Chiusura Precedente
- 43.36
- Apertura
- 43.36
- Bid
- 43.40
- Ask
- 43.70
- Minimo
- 43.36
- Massimo
- 43.40
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 2.58%
- Variazione Semestrale
- 14.03%
- Variazione Annuale
- 13.94%