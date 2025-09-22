Moedas / BNOV
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November
43.37 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNOV para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.36 e o mais alto foi 43.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
43.36 43.37
Faixa anual
34.67 43.40
- Fechamento anterior
- 43.36
- Open
- 43.36
- Bid
- 43.37
- Ask
- 43.67
- Low
- 43.36
- High
- 43.37
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 2.51%
- Mudança de 6 meses
- 13.95%
- Mudança anual
- 13.86%