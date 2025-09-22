CotaçõesSeções
Moedas / BNOV
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

43.37 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BNOV para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.36 e o mais alto foi 43.37.

Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
43.36 43.37
Faixa anual
34.67 43.40
Fechamento anterior
43.36
Open
43.36
Bid
43.37
Ask
43.67
Low
43.36
High
43.37
Volume
3
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
2.51%
Mudança de 6 meses
13.95%
Mudança anual
13.86%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.