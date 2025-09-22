CotationsSections
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

43.40 USD 0.04 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BNOV a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.36 et à un maximum de 43.40.

Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
43.36 43.40
Range Annuel
34.67 43.40
Clôture Précédente
43.36
Ouverture
43.36
Bid
43.40
Ask
43.70
Plus Bas
43.36
Plus Haut
43.40
Volume
4
Changement quotidien
0.09%
Changement Mensuel
2.58%
Changement à 6 Mois
14.03%
Changement Annuel
13.94%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev