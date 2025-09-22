通貨 / BNOV
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November
43.37 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNOVの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり43.36の安値と43.37の高値で取引されました。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Novemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
43.36 43.37
1年のレンジ
34.67 43.40
- 以前の終値
- 43.36
- 始値
- 43.36
- 買値
- 43.37
- 買値
- 43.67
- 安値
- 43.36
- 高値
- 43.37
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 2.51%
- 6ヶ月の変化
- 13.95%
- 1年の変化
- 13.86%