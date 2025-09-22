Währungen / BNOV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November
43.37 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNOV hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.36 bis zu einem Hoch von 43.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.36 43.37
Jahresspanne
34.67 43.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.36
- Eröffnung
- 43.36
- Bid
- 43.37
- Ask
- 43.67
- Tief
- 43.36
- Hoch
- 43.37
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 2.51%
- 6-Monatsänderung
- 13.95%
- Jahresänderung
- 13.86%