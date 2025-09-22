KurseKategorien
BNOV: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

43.37 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNOV hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.36 bis zu einem Hoch von 43.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
43.36 43.37
Jahresspanne
34.67 43.40
Vorheriger Schlusskurs
43.36
Eröffnung
43.36
Bid
43.37
Ask
43.67
Tief
43.36
Hoch
43.37
Volumen
3
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
2.51%
6-Monatsänderung
13.95%
Jahresänderung
13.86%
