BLUW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Blue Water Acquisition Corp. III hisse senedi 10.32 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.32 - 10.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. BLUW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Blue Water Acquisition Corp. III hisse senedi temettü ödüyor mu? Blue Water Acquisition Corp. III hisse senedi şu anda 10.32 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.93% ve USD değerlerini izler. BLUW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BLUW hisse senedi nasıl alınır? Blue Water Acquisition Corp. III hisselerini şu anki 10.32 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.32 ve Ask 10.62 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BLUW fiyat hareketlerini takip edin.

BLUW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Blue Water Acquisition Corp. III hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.93 - 10.41 ve mevcut fiyatı 10.32 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.32 veya Ask 10.62 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.77% ve 6 aylık değişim oranı 3.93% değerlerini karşılaştırır. BLUW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Blue Water Acquisition Corp. III hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Blue Water Acquisition Corp. III hisse senedi yıllık olarak 10.41 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.93 - 10.41). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Blue Water Acquisition Corp. III performansını takip edin.

Blue Water Acquisition Corp. III hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.32 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.93 - 10.41 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BLUW fiyat hareketlerini izleyin.