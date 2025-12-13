BLUW: Blue Water Acquisition Corp. III
今日BLUW汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.31和高点10.32进行交易。
关注Blue Water Acquisition Corp. III动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BLUW股票今天的价格是多少？
Blue Water Acquisition Corp. III股票今天的定价为10.31。它在10.31 - 10.32范围内交易，昨天的收盘价为10.32，交易量达到10。BLUW的实时价格图表显示了这些更新。
Blue Water Acquisition Corp. III股票是否支付股息？
Blue Water Acquisition Corp. III目前的价值为10.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.83%和USD。实时查看图表以跟踪BLUW走势。
如何购买BLUW股票？
您可以以10.31的当前价格购买Blue Water Acquisition Corp. III股票。订单通常设置在10.31或10.61附近，而10和-0.10%显示市场活动。立即关注BLUW的实时图表更新。
如何投资BLUW股票？
投资Blue Water Acquisition Corp. III需要考虑年度范围9.93 - 10.41和当前价格10.31。许多人在以10.31或10.61下订单之前，会比较-0.87%和。实时查看BLUW价格图表，了解每日变化。
Blue Water Acquisition Corp. III股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blue Water Acquisition Corp. III的最高价格是10.41。在9.93 - 10.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blue Water Acquisition Corp. III的绩效。
Blue Water Acquisition Corp. III股票的最低价格是多少？
Blue Water Acquisition Corp. III（BLUW）的最低价格为9.93。将其与当前的10.31和9.93 - 10.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLUW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLUW股票是什么时候拆分的？
Blue Water Acquisition Corp. III历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.32和3.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.32
- 开盘价
- 10.32
- 卖价
- 10.31
- 买价
- 10.61
- 最低价
- 10.31
- 最高价
- 10.32
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.87%
- 6个月变化
- 3.83%
- 年变化
- 3.83%