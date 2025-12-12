- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BLUW: Blue Water Acquisition Corp. III
Le taux de change de BLUW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.32 et à un maximum de 10.32.
Suivez la dynamique Blue Water Acquisition Corp. III. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BLUW aujourd'hui ?
L'action Blue Water Acquisition Corp. III est cotée à 10.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.32 - 10.32, a clôturé hier à 10.32 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de BLUW présente ces mises à jour.
L'action Blue Water Acquisition Corp. III verse-t-elle des dividendes ?
Blue Water Acquisition Corp. III est actuellement valorisé à 10.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BLUW.
Comment acheter des actions BLUW ?
Vous pouvez acheter des actions Blue Water Acquisition Corp. III au cours actuel de 10.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.32 ou de 10.62, le 6 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BLUW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BLUW ?
Investir dans Blue Water Acquisition Corp. III implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.93 - 10.41 et le prix actuel 10.32. Beaucoup comparent -0.77% et 3.93% avant de passer des ordres à 10.32 ou 10.62. Consultez le graphique du cours de BLUW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Blue Water Acquisition Corp. III ?
Le cours le plus élevé de Blue Water Acquisition Corp. III l'année dernière était 10.41. Au cours de 9.93 - 10.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Blue Water Acquisition Corp. III sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Blue Water Acquisition Corp. III ?
Le cours le plus bas de Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) sur l'année a été 9.93. Sa comparaison avec 10.32 et 9.93 - 10.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BLUW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BLUW a-t-elle été divisée ?
Blue Water Acquisition Corp. III a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.32 et 3.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.32
- Ouverture
- 10.32
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Plus Bas
- 10.32
- Plus Haut
- 10.32
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.77%
- Changement à 6 Mois
- 3.93%
- Changement Annuel
- 3.93%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev