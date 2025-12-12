- Panoramica
BLUW: Blue Water Acquisition Corp. III
Il tasso di cambio BLUW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.32 e ad un massimo di 10.32.
Segui le dinamiche di Blue Water Acquisition Corp. III. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BLUW oggi?
Oggi le azioni Blue Water Acquisition Corp. III sono prezzate a 10.32. Viene scambiato all'interno di 10.32 - 10.32, la chiusura di ieri è stata 10.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLUW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Blue Water Acquisition Corp. III pagano dividendi?
Blue Water Acquisition Corp. III è attualmente valutato a 10.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLUW.
Come acquistare azioni BLUW?
Puoi acquistare azioni Blue Water Acquisition Corp. III al prezzo attuale di 10.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.32 o 10.62, mentre 3 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLUW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BLUW?
Investire in Blue Water Acquisition Corp. III implica considerare l'intervallo annuale 9.93 - 10.41 e il prezzo attuale 10.32. Molti confrontano -0.77% e 3.93% prima di effettuare ordini su 10.32 o 10.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLUW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Blue Water Acquisition Corp. III?
Il prezzo massimo di Blue Water Acquisition Corp. III nell'ultimo anno è stato 10.41. All'interno di 9.93 - 10.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Blue Water Acquisition Corp. III utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Blue Water Acquisition Corp. III?
Il prezzo più basso di Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) nel corso dell'anno è stato 9.93. Confrontandolo con gli attuali 10.32 e 9.93 - 10.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLUW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLUW?
Blue Water Acquisition Corp. III ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.32 e 3.93%.
- Chiusura Precedente
- 10.32
- Apertura
- 10.32
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Minimo
- 10.32
- Massimo
- 10.32
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.77%
- Variazione Semestrale
- 3.93%
- Variazione Annuale
- 3.93%
