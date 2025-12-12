КотировкиРазделы
BLUW: Blue Water Acquisition Corp. III

10.32 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLUW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.32, а максимальная — 10.32.

Следите за динамикой Blue Water Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLUW сегодня?

Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) сегодня оценивается на уровне 10.32. Инструмент торгуется в пределах 10.32 - 10.32, вчерашнее закрытие составило 10.32, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Water Acquisition Corp. III?

Blue Water Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.93% и USD. Отслеживайте движения BLUW на графике в реальном времени.

Как купить акции BLUW?

Вы можете купить акции Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) по текущей цене 10.32. Ордера обычно размещаются около 10.32 или 10.62, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLUW?

Инвестирование в Blue Water Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.41 и текущей цены 10.32. Многие сравнивают -0.77% и 3.93% перед размещением ордеров на 10.32 или 10.62. Изучайте ежедневные изменения цены BLUW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blue Water Acquisition Corp. III?

Самая высокая цена Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) за последний год составила 10.41. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.41, сравнение с 10.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Water Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blue Water Acquisition Corp. III?

Самая низкая цена Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 10.32 и 9.93 - 10.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLUW?

В прошлом Blue Water Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.32 и 3.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.32 10.32
Годовой диапазон
9.93 10.41
Предыдущее закрытие
10.32
Open
10.32
Bid
10.32
Ask
10.62
Low
10.32
High
10.32
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.77%
6-месячное изменение
3.93%
Годовое изменение
3.93%
