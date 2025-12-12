- Обзор рынка
BLUW: Blue Water Acquisition Corp. III
Курс BLUW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.32, а максимальная — 10.32.
Следите за динамикой Blue Water Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLUW сегодня?
Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) сегодня оценивается на уровне 10.32. Инструмент торгуется в пределах 10.32 - 10.32, вчерашнее закрытие составило 10.32, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLUW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Water Acquisition Corp. III?
Blue Water Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.93% и USD. Отслеживайте движения BLUW на графике в реальном времени.
Как купить акции BLUW?
Вы можете купить акции Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) по текущей цене 10.32. Ордера обычно размещаются около 10.32 или 10.62, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLUW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLUW?
Инвестирование в Blue Water Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.41 и текущей цены 10.32. Многие сравнивают -0.77% и 3.93% перед размещением ордеров на 10.32 или 10.62. Изучайте ежедневные изменения цены BLUW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blue Water Acquisition Corp. III?
Самая высокая цена Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) за последний год составила 10.41. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.41, сравнение с 10.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Water Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blue Water Acquisition Corp. III?
Самая низкая цена Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 10.32 и 9.93 - 10.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLUW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLUW?
В прошлом Blue Water Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.32 и 3.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.32
- Open
- 10.32
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Low
- 10.32
- High
- 10.32
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.77%
- 6-месячное изменение
- 3.93%
- Годовое изменение
- 3.93%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.