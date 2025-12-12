- Übersicht
BLUW: Blue Water Acquisition Corp. III
Der Wechselkurs von BLUW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.32 bis zu einem Hoch von 10.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blue Water Acquisition Corp. III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BLUW heute?
Die Aktie von Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) notiert heute bei 10.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.32 - 10.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.32 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BLUW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BLUW Dividenden?
Blue Water Acquisition Corp. III wird derzeit mit 10.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLUW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BLUW-Aktien?
Sie können Aktien von Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) zum aktuellen Kurs von 10.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.32 oder 10.62 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLUW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BLUW-Aktien?
Bei einer Investition in Blue Water Acquisition Corp. III müssen die jährliche Spanne 9.93 - 10.41 und der aktuelle Kurs 10.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.77% und 3.93%, bevor sie Orders zu 10.32 oder 10.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLUW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Blue Water Acquisition Corp. III?
Der höchste Kurs von Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) im vergangenen Jahr lag bei 10.41. Innerhalb von 9.93 - 10.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Blue Water Acquisition Corp. III mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Blue Water Acquisition Corp. III?
Der niedrigste Kurs von Blue Water Acquisition Corp. III (BLUW) im Laufe des Jahres betrug 9.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.32 und der Spanne 9.93 - 10.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLUW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BLUW statt?
Blue Water Acquisition Corp. III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.32 und 3.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.32
- Eröffnung
- 10.32
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Tief
- 10.32
- Hoch
- 10.32
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.77%
- 6-Monatsänderung
- 3.93%
- Jahresänderung
- 3.93%
