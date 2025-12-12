クォートセクション
通貨 / BLUW
BLUW: ブルー・ウォーター・アクイジションIII

10.32 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

BLUWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.32の安値と10.32の高値で取引されました。

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BLUW株の現在の価格は？

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIの株価は本日10.32です。10.32 - 10.32内で取引され、前日の終値は10.32、取引量は6に達しました。BLUWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIの株は配当を出しますか？

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIの現在の価格は10.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.93%やUSDにも注目します。BLUWの動きはライブチャートで確認できます。

BLUW株を買う方法は？

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIの株は現在10.32で購入可能です。注文は通常10.32または10.62付近で行われ、6や0.00%が市場の動きを示します。BLUWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BLUW株に投資する方法は？

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIへの投資では、年間の値幅9.93 - 10.41と現在の10.32を考慮します。注文は多くの場合10.32や10.62で行われる前に、-0.77%や3.93%と比較されます。BLUWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIの株の最高値は？

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIの過去1年の最高値は10.41でした。9.93 - 10.41内で株価は大きく変動し、10.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ブルー・ウォーター・アクイジションIIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIの株の最低値は？

ブルー・ウォーター・アクイジションIII(BLUW)の年間最安値は9.93でした。現在の10.32や9.93 - 10.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLUWの動きはライブチャートで確認できます。

BLUWの株式分割はいつ行われましたか？

ブルー・ウォーター・アクイジションIIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.32、3.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.32 10.32
1年のレンジ
9.93 10.41
以前の終値
10.32
始値
10.32
買値
10.32
買値
10.62
安値
10.32
高値
10.32
出来高
6
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.77%
6ヶ月の変化
3.93%
1年の変化
3.93%
