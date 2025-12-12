BLLN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Billiontoone, Inc. hisse senedi 101.59 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 95.10 - 103.74 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 97.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 93 değerine ulaştı. BLLN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Billiontoone, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Billiontoone, Inc. hisse senedi şu anda 101.59 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.59% ve USD değerlerini izler. BLLN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BLLN hisse senedi nasıl alınır? Billiontoone, Inc. hisselerini şu anki 101.59 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 101.59 ve Ask 101.89 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 93 ve günlük değişim oranı 5.81% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BLLN fiyat hareketlerini takip edin.

BLLN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Billiontoone, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 88.00 - 138.70 ve mevcut fiyatı 101.59 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 101.59 veya Ask 101.89 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -20.63% ve 6 aylık değişim oranı 1.59% değerlerini karşılaştırır. BLLN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Billiontoone, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Billiontoone, Inc. hisse senedi yıllık olarak 138.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 88.00 - 138.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 97.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Billiontoone, Inc. performansını takip edin.

Billiontoone, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Billiontoone, Inc. (BLLN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 88.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 101.59 ve hareket ettiği yıllık aralık 88.00 - 138.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BLLN fiyat hareketlerini izleyin.