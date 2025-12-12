- Panoramica
BLLN: Billiontoone, Inc.
Il tasso di cambio BLLN ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.10 e ad un massimo di 103.74.
Segui le dinamiche di Billiontoone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BLLN oggi?
Oggi le azioni Billiontoone, Inc. sono prezzate a 99.31. Viene scambiato all'interno di 95.10 - 103.74, la chiusura di ieri è stata 97.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 120. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLLN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Billiontoone, Inc. pagano dividendi?
Billiontoone, Inc. è attualmente valutato a 99.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLLN.
Come acquistare azioni BLLN?
Puoi acquistare azioni Billiontoone, Inc. al prezzo attuale di 99.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 99.31 o 99.61, mentre 120 e 3.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLLN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BLLN?
Investire in Billiontoone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 88.00 - 138.70 e il prezzo attuale 99.31. Molti confrontano -22.41% e -0.69% prima di effettuare ordini su 99.31 o 99.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLLN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Billiontoone, Inc.?
Il prezzo massimo di Billiontoone, Inc. nell'ultimo anno è stato 138.70. All'interno di 88.00 - 138.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 97.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Billiontoone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Billiontoone, Inc.?
Il prezzo più basso di Billiontoone, Inc. (BLLN) nel corso dell'anno è stato 88.00. Confrontandolo con gli attuali 99.31 e 88.00 - 138.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLLN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLLN?
Billiontoone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 97.44 e -0.69%.
- Chiusura Precedente
- 97.44
- Apertura
- 96.01
- Bid
- 99.31
- Ask
- 99.61
- Minimo
- 95.10
- Massimo
- 103.74
- Volume
- 120
- Variazione giornaliera
- 1.92%
- Variazione Mensile
- -22.41%
- Variazione Semestrale
- -0.69%
- Variazione Annuale
- -0.69%
