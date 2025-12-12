QuotazioniSezioni
BLLN
BLLN: Billiontoone, Inc.

99.31 USD 1.87 (1.92%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio BLLN ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.10 e ad un massimo di 103.74.

Segui le dinamiche di Billiontoone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BLLN oggi?

Oggi le azioni Billiontoone, Inc. sono prezzate a 99.31. Viene scambiato all'interno di 95.10 - 103.74, la chiusura di ieri è stata 97.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 120. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLLN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Billiontoone, Inc. pagano dividendi?

Billiontoone, Inc. è attualmente valutato a 99.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLLN.

Come acquistare azioni BLLN?

Puoi acquistare azioni Billiontoone, Inc. al prezzo attuale di 99.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 99.31 o 99.61, mentre 120 e 3.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLLN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BLLN?

Investire in Billiontoone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 88.00 - 138.70 e il prezzo attuale 99.31. Molti confrontano -22.41% e -0.69% prima di effettuare ordini su 99.31 o 99.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLLN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Billiontoone, Inc.?

Il prezzo massimo di Billiontoone, Inc. nell'ultimo anno è stato 138.70. All'interno di 88.00 - 138.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 97.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Billiontoone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Billiontoone, Inc.?

Il prezzo più basso di Billiontoone, Inc. (BLLN) nel corso dell'anno è stato 88.00. Confrontandolo con gli attuali 99.31 e 88.00 - 138.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLLN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLLN?

Billiontoone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 97.44 e -0.69%.

Intervallo Giornaliero
95.10 103.74
Intervallo Annuale
88.00 138.70
Chiusura Precedente
97.44
Apertura
96.01
Bid
99.31
Ask
99.61
Minimo
95.10
Massimo
103.74
Volume
120
Variazione giornaliera
1.92%
Variazione Mensile
-22.41%
Variazione Semestrale
-0.69%
Variazione Annuale
-0.69%
