BLLN: ビリオントゥーワン
BLLNの今日の為替レートは、4.79%変化しました。日中、通貨は1あたり95.10の安値と103.74の高値で取引されました。
ビリオントゥーワンダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BLLN株の現在の価格は？
ビリオントゥーワンの株価は本日102.11です。95.10 - 103.74内で取引され、前日の終値は97.44、取引量は149に達しました。BLLNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ビリオントゥーワンの株は配当を出しますか？
ビリオントゥーワンの現在の価格は102.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.11%やUSDにも注目します。BLLNの動きはライブチャートで確認できます。
BLLN株を買う方法は？
ビリオントゥーワンの株は現在102.11で購入可能です。注文は通常102.11または102.41付近で行われ、149や6.35%が市場の動きを示します。BLLNの最新情報はライブチャートで確認できます。
BLLN株に投資する方法は？
ビリオントゥーワンへの投資では、年間の値幅88.00 - 138.70と現在の102.11を考慮します。注文は多くの場合102.11や102.41で行われる前に、-20.23%や2.11%と比較されます。BLLNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ビリオントゥーワンの株の最高値は？
ビリオントゥーワンの過去1年の最高値は138.70でした。88.00 - 138.70内で株価は大きく変動し、97.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ビリオントゥーワンのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ビリオントゥーワンの株の最低値は？
ビリオントゥーワン(BLLN)の年間最安値は88.00でした。現在の102.11や88.00 - 138.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLLNの動きはライブチャートで確認できます。
BLLNの株式分割はいつ行われましたか？
ビリオントゥーワンは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、97.44、2.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 97.44
- 始値
- 96.01
- 買値
- 102.11
- 買値
- 102.41
- 安値
- 95.10
- 高値
- 103.74
- 出来高
- 149
- 1日の変化
- 4.79%
- 1ヶ月の変化
- -20.23%
- 6ヶ月の変化
- 2.11%
- 1年の変化
- 2.11%
