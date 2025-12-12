- Обзор рынка
BLLN: Billiontoone, Inc.
Курс BLLN за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.10, а максимальная — 103.74.
Следите за динамикой Billiontoone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLLN сегодня?
Billiontoone, Inc. (BLLN) сегодня оценивается на уровне 99.31. Инструмент торгуется в пределах 95.10 - 103.74, вчерашнее закрытие составило 97.44, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Billiontoone, Inc.?
Billiontoone, Inc. в настоящее время оценивается в 99.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.69% и USD. Отслеживайте движения BLLN на графике в реальном времени.
Как купить акции BLLN?
Вы можете купить акции Billiontoone, Inc. (BLLN) по текущей цене 99.31. Ордера обычно размещаются около 99.31 или 99.61, тогда как 120 и 3.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLLN?
Инвестирование в Billiontoone, Inc. предполагает учет годового диапазона 88.00 - 138.70 и текущей цены 99.31. Многие сравнивают -22.41% и -0.69% перед размещением ордеров на 99.31 или 99.61. Изучайте ежедневные изменения цены BLLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Billiontoone, Inc.?
Самая высокая цена Billiontoone, Inc. (BLLN) за последний год составила 138.70. Акции заметно колебались в пределах 88.00 - 138.70, сравнение с 97.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Billiontoone, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Billiontoone, Inc.?
Самая низкая цена Billiontoone, Inc. (BLLN) за год составила 88.00. Сравнение с текущими 99.31 и 88.00 - 138.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLLN?
В прошлом Billiontoone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.44 и -0.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 97.44
- Open
- 96.01
- Bid
- 99.31
- Ask
- 99.61
- Low
- 95.10
- High
- 103.74
- Объем
- 120
- Дневное изменение
- 1.92%
- Месячное изменение
- -22.41%
- 6-месячное изменение
- -0.69%
- Годовое изменение
- -0.69%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.