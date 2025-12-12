КотировкиРазделы
Валюты / BLLN
Назад в Рынок акций США

BLLN: Billiontoone, Inc.

99.31 USD 1.87 (1.92%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLLN за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.10, а максимальная — 103.74.

Следите за динамикой Billiontoone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLLN сегодня?

Billiontoone, Inc. (BLLN) сегодня оценивается на уровне 99.31. Инструмент торгуется в пределах 95.10 - 103.74, вчерашнее закрытие составило 97.44, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Billiontoone, Inc.?

Billiontoone, Inc. в настоящее время оценивается в 99.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.69% и USD. Отслеживайте движения BLLN на графике в реальном времени.

Как купить акции BLLN?

Вы можете купить акции Billiontoone, Inc. (BLLN) по текущей цене 99.31. Ордера обычно размещаются около 99.31 или 99.61, тогда как 120 и 3.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLLN?

Инвестирование в Billiontoone, Inc. предполагает учет годового диапазона 88.00 - 138.70 и текущей цены 99.31. Многие сравнивают -22.41% и -0.69% перед размещением ордеров на 99.31 или 99.61. Изучайте ежедневные изменения цены BLLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Billiontoone, Inc.?

Самая высокая цена Billiontoone, Inc. (BLLN) за последний год составила 138.70. Акции заметно колебались в пределах 88.00 - 138.70, сравнение с 97.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Billiontoone, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Billiontoone, Inc.?

Самая низкая цена Billiontoone, Inc. (BLLN) за год составила 88.00. Сравнение с текущими 99.31 и 88.00 - 138.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLLN?

В прошлом Billiontoone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.44 и -0.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.10 103.74
Годовой диапазон
88.00 138.70
Предыдущее закрытие
97.44
Open
96.01
Bid
99.31
Ask
99.61
Low
95.10
High
103.74
Объем
120
Дневное изменение
1.92%
Месячное изменение
-22.41%
6-месячное изменение
-0.69%
Годовое изменение
-0.69%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.